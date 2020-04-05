Во Львове простились с Иваном Вакарчуком - фото

Во Львове простились с Иваном Вакарчуком / Радио Свобода

Во Львове состоялись похороны известного украинского ученого, физика, экс-министра образования и ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко Ивана Вакарчука. Он умер 4 апреля после тяжелой болезни.

Как пишет Радио Свобода прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. В храм друзья и коллеги покойного могли заходить в одиночку. Правоохранители следили за соблюдением условий карантина.

Возле университета имени Ивана Франко выставлен портрет покойного и цветы, зажженные лампадки.

Церемония прощания с усопшим / Твоє місто

На львовской Ратуше вывесили баннер в память об Иване Вакарчуке, который был удостоен в 2010 году звания "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

Иван Вакарчук по согласию семьи будет похоронен на Лычаковском кладбище 7 апреля, но при участии ограниченного круга людей.

Как ранее писал Главред, Вакарчук скончался на 74-м году жизни.

Биография Ивана Вакарчука

Иван Вакарчук - доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, был министром образования и науки Украины в 2007-2010 годах, многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2007 году получил звание Героя Украины. Отец фронтмена группы Океан Эльзы, а ныне и народного депутата Святослава Вакарчука.