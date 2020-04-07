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"Манипулируют фактами": Киев ответил на скандальное заявление Тегерана

7 апреля 2020, 09:21

Украина направила ноту для получения официальных разъяснений от Ирана.

МАУ, Иран
Место крушения Боинга МАУ в Иране / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление иранского депутата Хассана Норузи о якобы "правильности" действий иранских военных, которые сбили украинский самолет Международных авиалиний Украины.

Он сообщил, что посольство Украины в Тегеране направило ноту для получения официальных разъяснений относительно позиции Ирана.

"Как и в нашей стране, депутаты могут говорить что угодно ради повышения рейтинга внутри страны, опираться на факты, манипулировать фактами ... Мы должны опираться на официальную информацию, поэтому, когда мы получим официальную информацию от Ирана, - будем делать соответствующие выводы", - отметил Кулеба в эфире UA: Перший.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, какие версии есть по сбитому Боингу в ИранеОн подчеркнул, что Украина будет действовать не одна, а вместе с международными партнерами, и прежде всего с Канадой.

"Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая произошла, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за произошедшее", - добавил глава МИД.

Напомним, 6 апреля представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи заявил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет у Тегерана. Также он заявил, что в Иране за сбитие украинского самолета никого не будут арестовывать.

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Как известно Боинг 737 МАУ Иран сбил 8 января после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни, погибли 176 человек, в частности, 11 украинцев (девять членов экипажа и двое пассажиров). 

Боинг МАУ Иран Дмитрий Кулеба
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