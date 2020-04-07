Этот позор должен увидеть каждый: как в Киеве дезинфицируют подъезды - видео

Дезинфекция домов по-киевски / скриншот из видео

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Именно так должен думать в разгар пандемии коронавируса каждый гражданин Украины – надеяться только на себя и доверять исключительно себе. Такие выводы напрашиваются после того, как в интернете появилось видео, которое красноречиво демонстрирует заботу о людях сотрудников коммунальных служб.

В частности, на видео показали работу сотрудников ЖЭКа в Оболонском районе Киева – "трудяги" открывают дверь в подъезд и дезинфицируют только вход, даже не заходя внутрь, на этажи.

Посмотрев на работу сотрудников Оболонского ЖЭКа, можно понять, как на самом деле дезинфицируют все дома в столице.

Что должно быть на самом деле?

Дезинфекция должна проходить таким образом: с 5 утра и до вечера каждый день работники должны обрабатывать подъезды, особое внимание уделяя дверным ручкам с обеих сторон и кнопкам лифта.

Добавим, что по состоянию на утро, 7 апреля, зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом. По официальным данным, в стране уже 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. При этом, из них 45 летальных случая, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

В Киеве уже 279 больных коронавирусом. 5 человек умерли.

Читайте такжеКогда закончится карантин в Украине: в Слуге народа дали прогнозНапомним, ранее сообщалось, 3 апреля Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса Covid-19.

Таким образом, с 6 апреля украинцам запретили находиться в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельной).

Кроме того, запрещено находиться на улицах группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста.