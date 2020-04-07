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Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежку

7 апреля 2020, 18:21

Такие изменения в платежках будут, согласно закону, во всех городах Украины

Платежка, квитанция
В платежки украинцев добавят еще одну коммуслугу / УНИАН

В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с платой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго.

"КП Киевтеплоэнерго выделило плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения и вынесет ее отдельной строкой в платежке", -  говорится в сообщении.

Оплата услуги будет осуществляться поквартально, а за обслуживание счетчиков начислят в среднем около 30 грн за 3 месяца.

Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24.12.2019 № 2244. Начисление вводятся для более 9600 домов Киева. Нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

Читайте такжеЧисло платежек удвоится: украинцев ошарашили "сюрпризом" с коммуналкойНа сайте Киевтеплоэнерго есть информация о взносах за обслуживание теплосчетчиков по каждому дому в столице.

Отмечается, что стоимость этой услуги удалили из тарифа на отопление и горячую воду в соответствии с законом о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Такие изменения в платежках будут, согласно закону, во всех городах Украины.

Ранее Минфин проверил льготников. Только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 миллиона гривен, которая подлежит возврату в бюджет.

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