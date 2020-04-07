"Как при Союзе": в ПЦУ разъяснили, как освятить куличи и яйца дома

В ПЦУ заявили, что куличиу можно освятить онлайн / РБК-Украина

В ПЦУ шокировали заявлением о том, что в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, верующие смогут освятить пасхальную корзину не выходя из дома - дистанционно.

"Мое предложение в нынешнее неблагоприятное время, что постигло нас: собрать пасхальную корзину или накрыть стол, как мы это делаем в обычное время. Стать соучастниками Богослужения, как кому позволяет возможность с помощью видео или аудио трансляций. В каждом доме есть икона. Зажгите перед ней свечу и проникнитесь словами Пасхального Богослужения", – порекомендовал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко инициативу власти о праздновании Пасхи дома.

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"В конце Божественной Литургии читается молитва на освящения продуктов, приготовленных для разговения и пасхального стола. Выслушайте ее. Практически в каждом доме есть святая Крещенская вода. После молитвы обрызгайте корзину или приготовленный стол", – сказал митрополит.

Если возможности посмотреть трансляцию нет, он предложил другой вариант: "Прочитать всей семьей молитву Господню "Отче наш" над этой трапезой. И пища будет освящена этой молитвой".

Он напомнил о том, что в годы гонений на церковь при Советском Союзе верующие также были вынуждены отмечать Пасху дома.

"Старший в семье читал молитву, благословляли стол, кропили блюда святой водой".

"Тогда не было ни интернета, ни телевидения. А сегодня у нас есть возможность хоть и не личного, но общего онлайн-празднования", – подчеркнул митрополит.

В то же время он подчеркнул: главное в празднике Воскресения Христова – не пасхальная корзина.

"Главное в празднике Пасхи – это пасхальная Литургия. И если мы не можем быть вместе на литургии в храме, то мы можем быть едины сердцами во Христе Иисусе Воскресшем", – сказал митрополит. Вместе с тем он сообщил о том, что Спасо-Преображенский собор ПЦУ (город Киев, улица Маршала Конева, 3а) не будет закрыт.

Так, в субботу, 18 апреля, состоится утреннее богослужение. По его словам, при условии соблюдения всех требований карантина, "в единичном порядке можно будет прийти и благословить пасхальную корзину".

Ранее Главред писал, что во время быстрого распространения опасного коронавируса по Украине, братия Свято-Ильинского мужского монастыря Украинской Православной Церкви во главе с игуменом обители архиепископом Арцизским Виктором начала активно бороться с пандемией - монахи начали изготавливать антисептики.

Также напомним, что синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом. Синод призвал читать молитву в любое время