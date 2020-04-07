УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На свалке во Львовской области тушат крупный пожар

7 апреля 2020, 23:59

По предварительной версии, огонь распространился от сжигания сухой травы.

  • Пожар на свалке Львовской области Фото: Facebook/Юрий Холод
  • Пожар на свалке Львовской области Фото: Facebook/Юрий Холод
  • Пожар на свалке Львовской области Фото: Facebook/Юрий Холод
  • Пожар на свалке Львовской области Фото: Facebook/Юрий Холод
  • Пожар на свалке Львовской области Фото: Facebook/Юрий Холод

На Новояворовской мусорной свалке во Львовской области 7 апреля вспыхнул крупный пожар.

Как сообщил в Facebook заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод, вероятно, огонь распространился вследствие поджога сухой травы.

"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах", - отметил Холод.

Огонь распространился по периметру на примерно 2,5 гектара, его тушат 70 пожарных.

Свалка расположена на территории Залужского сельского совета. Чиновники уверяют, что ситуация находится под контролем, однако пока справится с огнем не удается. Пожарные отмечают, что потушить удастся огонь не ранее обеда 8 апреля.

Напомним, в Киевской области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне.

Ранее сообщалось о том, что в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.

Сейчас вы просматриваете новость «На свалке во Львовской области тушат крупный пожар». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:01
Китай впервые открыл Ухань после карантина по коронавирусу
01:37
Венедиктова прогнозирует результат в деле Шеремета через два месяца
01:32
Sony неожиданно показала инновационный геймпад для PlayStation 5. Главное
01:03
В США с подозрением на коронавирус умер старейший епископ УГКЦ Видео
00:55
Назван лучший витамин в борьбе против COVID-19
00:38
"Провели кислородную терапию": стало известно о состоянии премьера Британии Видео
00:19
8 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Аллы и Днем Ларисы Видео
07 апреля, вторник
23:59
На свалке во Львовской области тушат крупный пожар Фото
23:38
В Минздраве озвучили симптомы для госпитализации с коронавирусом Видео
23:15
В разных кроссовках: Усик пошутил на зарядке для школьников на карантине Видео
22:59
"При коронавирусе скорая не приедет": в Минздраве предупредили украинцев
22:19
Баптисты провели конференцию: под Днепром выявили вспышку коронавируса Видео
22:18
Будьте осторожны: спасатели предупредили о лавинной опасности
22:15
Блондинка--порноактриса сексуально изогнулась на откровенных фото Фото
22:09
"Кого еб*т чужое горе": Шнуров распесочил правительство Путина
21:37
Кровавая стрельба в Николаеве: версии покушения на одиозного бизнесмена Мультика Видео
21:12
Младенец нардепа Анны Скороход заразился коронавирусом Видео
21:09
В Кабмине шокировали суммой, которую потратили на защиту от жуткой хвори
21:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: встреча со второй половинкой и любовные приключения Видео
20:55
Папаньки 2020 - когда смотреть, актеры и сюжет Видео
20:43
Кому чеснок вреден, и в чем заключается его "суперсила" Видео
20:38
Россия оказалась слабой в борьбе с Covid-19 - Neue Zürcher Zeitung
20:35
Карантин в Украине: кто из пенсионеров может нарушить запрет и ходить на работу
20:12
Комаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса Видео
20:11
Выходные в мае 2020 – Украина готовит подарок Видео
20:05
У каждого своя ложь 3 и 4 серия смотреть онлайн 07-04-2020 Видео
19:58
"Как при Союзе": в ПЦУ разъяснили, как освятить куличи и яйца дома
19:24
Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают
19:23
"Мы знаем, что ты кретин": в Сети обсуждают угрожающие билборды Кличко
19:21
Днепр под замком: город закрывают на въезд для чужаков Видео
19:14
"Утечка, бл*дь": Лерос выступил с новыми угрозами в адрес Ермака и Венедиктовой
19:03
В США придумали новый капкан для Северного потока-2 - СМИ
18:38
Речь идет о миллионах: ученые огорошили реальным масштабом пандемии коронавируса Видео
18:29
В Украине разработали мобильное приложение для контроля людей на карантине
18:21
Украинцам добавят еще одну коммуслугу в платежку
18:15
Обнародован план смягчения карантина в Украине уже с апреля Видео
18:11
Пациентов становится все больше, не хватает ни врачей, ни медикаментов: Глава Минздрава записал новое обращение
17:50
Нінадонтстрес - Jerry Heil написала песню про коронавирусный карантин
17:19
Apple планирует выпустить в 2020 году пару безумно дорогих наушников
17:11
Россия опять шалит: переговоры о разведении сил на Донбассе провалились Видео
16:55
"Ушиб головы и сотрясение": солист На-на попал в больницу
16:44
Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни
16:38
Все в масках: Шмыгаль шокировал сроками продления карантина
16:32
Вакцина от уханьской заразы: ученый разбил вдребезги надежды миллионов Видео
16:18
По украинской серии игр S.T.A.L.K.E.R. выпустили цифровой комикс
16:11
Полявидение - Оля Полякова запустила новый проект на карантине
15:47
"Пососать можем": на Подолье девушки поиздевались над бомжом Видео
15:42
Лучшая RPG 2019 года выйдет на консоли Nintendo Switch
15:40
Большинство украинцев не запаслись продуктами на черный день - опрос Видео
15:20
"Уже месяц болею": продюсер Русского радио подхватил коронавирус в Куршевеле
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять