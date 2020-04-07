На свалке во Львовской области тушат крупный пожар

На Новояворовской мусорной свалке во Львовской области 7 апреля вспыхнул крупный пожар.

Как сообщил в Facebook заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод, вероятно, огонь распространился вследствие поджога сухой травы.

"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах", - отметил Холод.

Огонь распространился по периметру на примерно 2,5 гектара, его тушат 70 пожарных.

Свалка расположена на территории Залужского сельского совета. Чиновники уверяют, что ситуация находится под контролем, однако пока справится с огнем не удается. Пожарные отмечают, что потушить удастся огонь не ранее обеда 8 апреля.

Напомним, в Киевской области спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне.

Ранее сообщалось о том, что в воздухе Киева наблюдалось превышение взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота.