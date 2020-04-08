МВД и церковь окончательно решили, как будет проходить служба в храмах на Пасху

Пасхальные службы пройдут дистанционно / Фото: Reuters

Министерство внутренних дел достигло договоренности с представителями различных конфессий о том, что на Пасху и другие ближайшие праздники богослужения будут проходить исключительно при участии священнослужителей и онлайн-трансляцией.

Как сообщает Интерфакс-Украина, прихожане смогут посетить храмы, но в другие дни и обязаны сделать это индивидуально, соблюдая необходимую дистанцию.

Уточняется, что заходить в помещения можно по одному-два человека и лишь когда там не проходят богослужения. Данные ограничения наложены на празднования христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан.

Решение принято совместно представителями правоохранительных органов и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

"В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживающие богослужение и обеспечивающие онлайн-трансляцию", — говорит советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Посетители храмов обязательно должны заходить на территорию в масках. Без нее разрешили ходить только священникам.

В МВД подчеркнули, что освещение пасхальных корзин у православных может быть осуществлено несколькими способами. Священников будут приглашать в пекарни и магазины, поэтому верующие смогут приобрести паски уже освященными. В селах люди могут поставить свои корзины за двор, а священник пройдет по улицам и освятит. В ведомстве призвали минимизировать контакты во время празднования Пасхи.

Как ранее заявили в ПЦУ, верующие смогут освятить пасхальную корзину не выходя из дома - дистанционно.

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