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"В дурдоме все стабильно плохо": Порошенко и Парубий хотят вести онлайн-уроки

9 апреля 2020, 12:33

Геращенко заявила, что английский может провести Порошенко, а французский - Алексей Гончаренко.

Парубий
Парубий хочет вести онлайн-уроки по истории / УНИАН

На что только не готовы политики, чтобы попасть на экраны телевизоров. Сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина во всеуслышание разродилась идеей о том, чтобы бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий вел онлайн-уроки по истории в условиях карантина из-за коронавируса.

По ее словам, английский может провести Порошенко, а французский - Алексей Гончаренко. 

"Мы обращаемся к Министерству образования с требованием привлечь к телевизионным урокам истории Владимира Вятровича и Андрея Парубия, у них есть профессиональное образование, я с радостью приму участие в уроке украинского языка и литературы, Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Мария Ионова - перфектно изложат урок английского. Алексей Гончаренко - французской, другие наши коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии", - заявила Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

В соцсетях по этому поводу шутят.

"Ирина Геращенко пишет, что Европейская Солидарность требует разрешить Парубию вести уроки истории для детей по телевизору. Поддерживаю, если возможно, прошу начать с конкистадоров. Хочу послушать, как он скажет Кетцалькоатль", - сказал депутат Макс Бужанский.

"В дурдоме все стабильно плохо, обострения носят регулярный характер", - пишет пользователь Сети.

"Не знаю как там со знанием истории, но вот занятия по артикуляции ему точно проводить надо. Кстати, рядом посадить Любаню Соболь, чтобы бегло по-английски читала", - пишет Алексей Владимирович.

Читайте такжеВ онлайн-уроках для школьников нашли очередную вопиющую ошибкуНапомним, ранее сообщалось, во время очередного онлайн-урока Всеукраинской онлайн-школы заметили серьезный ляп – учительница географии сказала, что в Австралийский союз (Австралия) входят острова, которые находятся в Тихом и Атлантическом океане.

На самом деле в состав Австралии входят острова, которые находятся в Тихом и Индийском океане.

Петр Порошенко Ирина Геращенко Андрей Парубий онлайн уроки новости Украины
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