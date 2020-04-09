Обреченные на смерть: на Тернопольщине умерла пенсионерка, тест на Ковид-19 делали 5 дней

В Тернопольской области от Ковид-19 умерла пенсионерка / Reuters

Вопиющий случай произошел в Тернопольской области, где по состоянию на утро четверга, 9 апреля, официально зарегистрировали 169 случаев коронавируса.

По информации, уханьскую заразу Ковид-19 обнаружили у скончавшейся 83-летней жительницы Монастырисского района.

Самое ужасное в этой истории то, что в больнице ей в течение пяти дней не делали анализ из-за отсутствия тест-систем.

По информации, анализы у старенькой пациентки взяли еще за три дня до смерти, но лабораторный центр замалчивал, что материал не исследуется. Только после смерти пенсионерки тест был сделан и показал наличие коронавируса, сообщает 112 Украина.

Сейчас официально подтверждено, что женщина умерла от коронавируса.

В областном лабораторном центре заявили, что тест-системы у них закончились. Хотя недавно председатель Тернопольской облгосадминистрации заявлял, что область получила 1 800 тестов.

Добавим, что ранее жители Монастырисского района Тернопольской области, где коронавирусом COVID-19 заразились уже десятки человек, в том числе медики, записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В открытом письме они сообщали, что в регионе нет достаточного количества медоборудования и средств защиты, а заявления новоназначенного председатель Тернопольской ОГА Владимира Труша о том, что область хорошо обеспечена – не соответствуют действительности.

Читайте такжеУханьская зараза обходит стороной болевших корью и ветрянкой - иммунологНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на 9 утра четверга коронавирус в Украине диагностировали у 1 тысячи 892 человек, из них 57 летальных случаев, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Также напомним, 6 апреля в Тернопольской области в селе Залещики от коронавируса умер 57-летний священник.

Отметим, это тот священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.

Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось.