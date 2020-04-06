Ковид-19 "убил" священника в Тернопольской области, который мог заразить 500 человек

Коронавирус "убил" священника в Тернопольской области / Фото pixabay.com

Утром в понедельник, 6 апреля, в Тернопольской области зафиксировали третью смерть от уханьской заразы СOVID-19 - в селе Залещики умер 57-летний священник.

Отметим, это тот священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.

Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось.

Читайте такжеПереполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуацииНапомним, ранее сообщалось, священник Олег Винников из города Залещики Тернопольской области, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, в течение недели мог заразить около полутысячи людей, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Мы посчитали в полиции, он за неделю контактировал с около 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей", – рассказал Геращенко.