Под Житомиром поджигатели сухой травы спалили сельсовет

Не успели оглянуться - сгорел сельсовет / Фото: скриншот

В селе Будо-Борица Емильчинского района Житомирской области внезапно вспыхнуло и полностью сгорело здание местного сельского совета.

Как сообщает областной издание Житомир.инфо, причиной возгорания стало пламя, перекинувшийся с горящей сухой травы.

"Возгорание сухой травы на площади 1 гектар, огнём уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытия кирпичного административного здания, повреждена кирпичная хозяйственная постройка", — сообщили в ГСЧС Житомирской области.

Местные жители и очевидцы в соцсетях заверили, что кто-то поджег сухую траву, но пламя при сильном ветре стремительно распространилось и перекинулось на сельский совет. Люди требуют наказать виновных по всей строгости закона.

"Сначала жгли сухую траву, а в итоге сожгли здание сельского совета с. Будо-Бобрица", - написал местный житель.

В соцсетях опубликовали фото, на котором видно, что тушить учреждение люди были вынуждены самостоятельно, носили воду в ведрах и поливали огонь.

/ Фото: скриншот

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