"Большинство из нас переболеет": эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине

В Украине переболеют коронавирусом многие / Фото Reuters

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита высказал мнение, что в Украине невозможен японский сценарий борьбы с коронавирусом, поскольку украинцы ведут иной образ жизни и часто нарушают рекомендации власти.

"Японский образ жизни существенно отличается от украинского: японцы, как правило, достаточно уединенные, и крупные компании не является обычным явлением, в отличие от Италии. Это - одна из причин стремительного распространения коронавируса в Италии - общительность итальянцев и их стремление собираться вместе. Украинцы - где-то посередине между японцами и итальянцами. Другой фактор, который сыграл на руку Японии - законопослушность. Ведь в большинстве азиатских стран граждане достаточно законопослушны. В частности, они четко придерживаются тех рекомендаций, которые дает власть, в том числе и во время эпидемии", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, в Украине эпидемия в обществе может быть воспринята по-иному, поскольку в стране накопилось огромное количество проблем. Не исключено, что украинцы не будут реагировать столь эмоционально на распространение коронавируса, как европейцы.

Читайте такжеБЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19"Человечество не смогло локализовать коронавирус в Китае, и он вырвался далеко за его пределы, проникнув почти во все уголки мира: в какой стране мира один подтвержденный случай, в какой-то - тысячи. Единственным выходом в такой ситуации является формирование коллективного иммунитета. Если переболеет 70% населения, будет сформирован коллективный иммунитет", - считает он.

Курпита отмечает, что бесполезно бороться с коронавирусом, которым переболеет большая часть населения Украины. По его мнению, нас ждет несколько волн эпидемии коронавируса с разницей в два-три месяца.

"Поэтому мы должны принять то, что мы все переболеем этой инфекцией. К счастью, большинство из нас переболеет в легкой форме, возможно, даже не заметив этого. Основной вопрос - когда это произойдет и как", - подытожил эпидемиолог.

Как ранее сообщалось, ученые во всем мире пытаются понять, почему в одних странах больше случаев инфицирования, а в других меньше. К примеру, говорят, что в постсоветских странах благодаря прививке БЦЖ этот вирус поражает меньше людей, и течение болезни легче.

Напомним, привитые или переболевшие ветрянкой и корью имеют определенную степень защиты от коронавируса, заявил российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович. По его словам, иммунитет таких людей по отношению к коронавирусу крепче.