УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Большинство из нас переболеет": эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине

10 апреля 2020, 00:44

Инфекционист полагает, что нас ждет несколько волн заболевания.

коронавирус
В Украине переболеют коронавирусом многие / Фото Reuters

Врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита высказал мнение, что в Украине невозможен японский сценарий борьбы с коронавирусом, поскольку украинцы ведут иной образ жизни и часто нарушают рекомендации власти.

"Японский образ жизни существенно отличается от украинского: японцы, как правило, достаточно уединенные, и крупные компании не является обычным явлением, в отличие от Италии. Это - одна из причин стремительного распространения коронавируса в Италии - общительность итальянцев и их стремление собираться вместе. Украинцы - где-то посередине между японцами и итальянцами. Другой фактор, который сыграл на руку Японии - законопослушность. Ведь в большинстве азиатских стран граждане достаточно законопослушны. В частности, они четко придерживаются тех рекомендаций, которые дает власть, в том числе и во время эпидемии", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, в Украине эпидемия в обществе может быть воспринята по-иному, поскольку в стране накопилось огромное количество проблем. Не исключено, что украинцы не будут реагировать столь эмоционально на распространение коронавируса, как европейцы.

Читайте такжеБЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19"Человечество не смогло локализовать коронавирус в Китае, и он вырвался далеко за его пределы, проникнув почти во все уголки мира: в какой стране мира один подтвержденный случай, в какой-то - тысячи. Единственным выходом в такой ситуации является формирование коллективного иммунитета. Если переболеет 70% населения, будет сформирован коллективный иммунитет", - считает он.

Курпита отмечает, что бесполезно бороться с коронавирусом, которым переболеет большая часть населения Украины. По его мнению, нас ждет несколько волн эпидемии коронавируса с разницей в два-три месяца.

"Поэтому мы должны принять то, что мы все переболеем этой инфекцией. К счастью, большинство из нас переболеет в легкой форме, возможно, даже не заметив этого. Основной вопрос - когда это произойдет и как", - подытожил эпидемиолог.

Как ранее сообщалось, ученые во всем мире пытаются понять, почему в одних странах больше случаев инфицирования, а в других меньше. К примеру, говорят, что в постсоветских странах благодаря прививке БЦЖ этот вирус поражает меньше людей, и течение болезни легче.

Напомним, привитые или переболевшие ветрянкой и корью имеют определенную степень защиты от коронавируса, заявил российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович. По его словам, иммунитет таких людей по отношению к коронавирусу крепче.

новости Украины коронавирус в Украине Владимир Курпита эпидемия коронавируса коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость ««Большинство из нас переболеет»: эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:52
Что делать, чтобы деньги водились и что нельзя хранить в кошельке
02:32
Надежда Бабкина находится в инфекционном боксе - подробности
02:30
Вторжение с тыла: эксперты рассказали, почему мужчин тянет к анальному сексу
02:01
Голая Мишаня Мишина без трусиков засветила сочную грудь и упругую попку
01:15
Побочка вплоть до слепоты: Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине
00:44
"Большинство из нас переболеет": эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине Видео
00:19
10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020 Видео
09 апреля, четверг
23:58
Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса Видео
23:36
Закрывают даже продуктовые магазины: в Черновицкой области вводят жесткий карантин Видео
23:35
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки
23:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
23:09
Крупная вспышка Covid-19 под Днепром: полиция обыскала библейскую школу Видео
22:55
Омбудсмен рассказала, как Россия издевается над украинскими политзаключенными
22:31
МВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории
22:20
В Боярке вспыхнул масштабный пожар: люди сидят без света и воды Видео
22:05
"Куколка"-порноактриса засветила сочные прелести на сексуальных фото Фото
21:59
Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба Видео
21:45
"Смерть оккупантам": в Болгарии повредили легендарный памятник советскому Алеше
21:40
Легкая форма коронавируса: названы пять главных симптомов
21:26
Страшные сказки Город Ангелов 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:09
Шмыгаль пояснил, как будут послаблять карантин после эпидемии Видео
21:07
"Запретить не можем": копы назвали условие проведения служб на Пасху
20:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пагубная болтовня и карьерная победа Видео
20:30
У каждого своя ложь 6 серия смотреть онлайн 09-04-2020 Видео
20:18
Эксперт ошарашил правдой о покупке аппаратов ИВЛ во время пандемии
20:10
Под Житомиром поджигатели сухой травы спалили сельсовет
20:08
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры Видео
19:51
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
19:31
Цены на нефть резко подскочили: Россия и Саудовская Аравия договорились о добыче
19:30
Новшества от Новой почты: что изменится при получении посылок
19:00
Мода 2020 после карантина – одежда цвета шафрана, семги и океана: фото Фото
18:51
"Сепар, в*тник, малорос": Усик выдал правду об общении с друзьями из России Видео
18:39
Мир любой ценой: жители Донбасса хотят переговоров с "ДНР" и "ЛНР" Видео
18:33
В супермаркетах Киева упадут цены на товары первой необходимости
18:31
В Epic Games Store бесплатно раздадут игру про хаос и взрывы Just Cause 4
18:24
Кровавый март на Донбассе: в ООН обнародовали шокирующие данные
18:10
Как освятить пасху онлайн в 2020 году: еще одна церковь дала верующим поблажки Видео
17:55
Netflix покажет сериал от Роберта Дауни-мл
17:52
Лесбиянки, фанатики и гомофобы: полный сюжет The Last of Us Part II слили в сеть
17:44
Злая уханьская зараза боится БЦЖ: инфекционист рассказал горькую правду Видео
17:31
У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли Видео
17:30
Аномальный Николаев: комиссия проверила область из-за отсутствия Covid-19 Фото Видео
17:26
"Губит иммунитет": врач назвал неожиданную причину болезней Видео
16:58
Антарктический Иван Грозный в Ливане: как онлайн-школа шокирует грубыми ляпами Видео
16:49
Укрпочта посылки из Китая начала доставлять по-новому: сроки доставки Видео
16:48
5 интересных мультиплеерных игр для слабых компьютеров
16:25
Папаньки 2020 - ТОП-6 интересных фактов про 2 сезон
16:24
"Охрана, как у Путина": астролог сказал, кто может убить Зеленского
16:15
Съесть коронавирус с яблоком: ученый назвал шансы заражения через еду Видео
15:47
На Киевщине анонсировали максимальное ограничение движения: названы даты Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять