Уханьская зараза обходит стороной болевших корью и ветрянкой - иммунолог

Коронавирус обходит стороной переболевших корью / Reuters

Аппетит уханьской заразы ежедневно шокирует, потому что пока не найдено "противоядие". По состоянию на утро четверга, 9 апреля, в мире зарегистрировали 1 484 811 случаев заражения коронавирусом. Ковид-19 убил 88 538 человек. Смогли вырваться из лап злой болезни всего 329 876 человек.

Оказывается, привитые или переболевшие ветрянкой и корью имеют определенную степень защиты от коронавируса, заявил российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович. По его словам, иммунитет таких людей по отношению к коронавирусу крепче.

При этом врач особо подчеркнул, что это не означает, что им не надо соблюдать меры предосторожности.

Какой у человека иммунитет от коронавируса, зависит от генетики и образа жизни человека. Если у пациента нет хронических заболеваний, то он легче переносит заражение, добавил Попович.

Иммунолог обратил внимание и на то, что есть определенные факторы, влияющие на иммунитет. Это недосып, недоедание и частый стресс.

Также Попович заявил, что сообщения СМИ о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавируса, является мифом. Никакого научного подтверждения этому нет, все это пока гипотеза, пишет МК.ru.

Читайте такжеЛовушка уханьской заразы: ученые узнали, сколько дней Ковид-19 живет в человеке молчаНапомним, ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что после повышения температуры находящийся в группе риска пациент чувствует озноб. По ее словам, такие люди, проснувшись ночью, "не понимают, что происходит", а также плохо себя чувствуют в целом.

"Самый явный симптом коронавируса - это лихорадка и температура выше 38 градусов", - отметила Харрис.