Злая уханьская зараза боится БЦЖ: инфекционист рассказал горькую правду

Стало известно, защищают ли прививки БЦЖ от коронавируса / Reuters

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса во время пандемии, в настоящее время общее количество подтвержденных случаев заболевания составляет 1 502 618.

Злая китайская болезнь убила почти 90 тысяч человек во всем мире.

Ученые во всем мире пытаются понять, почему в одних странах больше случаев инфицирования, а в других меньше. К примеру, говорят, что в постсоветских странах благодаря прививке БЦЖ этот вирус поражает меньше людей, и течение болезни легче.

"Я знаком с исследованием, в котором об этом говорится. Исследователи сравнивали страны с так называемым универсальным покрытием вакцинацией БЦЖ (от туберкулеза) и страны, где существует выборочная вакцинация (определенные страны ввели такой подход, когда туберкулез стал случаться не так часто, как раньше). Авторы исследования пришли к выводу, что наблюдается корреляция между уровнем охвата вакцинацией БЦЖ и темпам распространения коронавирусной инфекции", - сказал в комментарии Главреду врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Однако, говорит Курпита, с точки зрения эпидемиологии, корреляция и причинно-следственная связь — это разные вещи.

"Корреляционные связи не означают, что определенное явление является следствием чего-то. Поэтому сейчас начались дополнительные исследования, которые должны выяснить, как влияют на распространение коронавируса развитие системы здравоохранения в той или иной стране, ее культурные и религиозные особенности, уровень достатка", - уточнил врач.

По словам Курпиты, если такая польза от прививок БЦЖ будет доказана, то супер — значит, туберкулез сделал хоть что-то хорошее для Украины, и мы не будем болеть так сильно, как жители стран, где такие прививки делались выборочно.

Но сам он в эту теорию не верит.

"Честно говоря, я не очень верю в такую ​​теорию. Однако моя вера или неверие базируется на понимании природы вируса, которая на самом деле вообще не пересекается с туберкулезом. Считаю, что это скорее contra spem spero: когда люди ищут хоть какой-то надежды и спасения, каждая новость такого рода становится для них положительным моментом в этом хаосе, который происходит, в том числе и через коронавирус", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеСъесть коронавирус с яблоком: ученый назвал шансы заражения через едуНапомним, ранее сообщалось, привитые или переболевшие ветрянкой и корью имеют определенную степень защиты от коронавируса, заявил российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович. По его словам, иммунитет таких людей по отношению к коронавирусу крепче.

При этом врач особо подчеркнул, что это не означает, что им не надо соблюдать меры предосторожности.