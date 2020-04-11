Зеленский анонсировал разведение сил на новых участках на Донбассе

Владимир Зеленский прибыл на Донбасс / president.gov.ua

Разведение сил на Донбассе осенью 2019 года помогло уменьшить обстрелы, и сейчас идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 Петровское, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - подчеркнул Зеленский.

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Также президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.

После Зеленский посетил одну из частей, где вручил трем военным ценные подарки в благодарность за службу.

Напомним, ранее стороны в Трехсторонней контактной группе – Украина, Россия и ОБСЕ – договорились об очередном обмене пленных на Донбассе. Точная дата не названа – но обмен должен состояться до Пасхи.