Зеленский анонсировал разведение сил на новых участках на Донбассе

Президент побывал на участке разведения сил и средств № 3 Петровское.
Разведение сил на Донбассе осенью 2019 года помогло уменьшить обстрелы, и сейчас идет работа над согласованием новых участков для разведения сил и средств сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 Петровское, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Президенту доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.
"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир", - подчеркнул Зеленский.
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Также президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.
После Зеленский посетил одну из частей, где вручил трем военным ценные подарки в благодарность за службу.
Напомним, ранее стороны в Трехсторонней контактной группе – Украина, Россия и ОБСЕ – договорились об очередном обмене пленных на Донбассе. Точная дата не названа – но обмен должен состояться до Пасхи.