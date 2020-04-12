"Рождение Христа": Шмыгаль эпично опростоволосился с пасхальным поздравлением

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев, являющихся христианами западного обряда, с праздником Пасхи.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой! Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - говорится в поздравлении Шмыгаля.

В то же время премьер-министр также поздравил украинцев с рождеством Христовым.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - добавил премьер.

Отметим, что Рождество празднуется 25 декабря церквями, отмечающими праздники по григорианскому и новоюлианскому календарю и 25 декабря (приходится на 7 января) - по юлианскому календарю.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший премьер Владимир Гройсман поздравил Днепр с днем города фотографией Киева.