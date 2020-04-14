Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру

Распространение коронавируса в Украине зависит от соблюдения гражданами карантина / УНИАН

Украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысячи больных коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если количество пациентов с коронавирусом, которые будут требовать реанимационных мер, не превысит эту цифру, медики смогут одновременно лечить и других тяжелых больных.

"Наш предел, на который мы рассчитывали, и которого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы", - сказал Ляшко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что распространение коронавируса в Украине зависит от соблюдения гражданами карантина.

Ляшко также отметил, что на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены уже 3102 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 324 новых подтвержденных случая.

При этом жертвами Ковид-19 стали 93 человека. 97 пациентов в Украине побороли болезнь - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.