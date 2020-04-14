Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: что случилось

Татьяну Черновол подозревают в убийстве / facebook.com/tchornovol

Прокуратура Киевской области и следователи Государственного бюро расследований подали ходатайство о домашнем аресте экс-нардепа Татьяны Черновол, которой вручили подозрение в умышленном убийстве человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Блаженко в комментарии изданию Ґрати. Блаженко отметила, что суд еще не назначил точную дату и время судебного заседания.

При этом сама экс-депутат написала в Facebook, что ее вызвали на допрос в Госбюро расследований на 14 апреля.

"Есть информация, что после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", – написала Черновол.

Напомним, утром 10 апреля к Черновол с обыском пришли следователи Государственного бюро расследований. Как рассказала она в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.

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Позже следователи рассказали обстоятельства поджога офиса Партии регионов в Киеве в 2014 году, в причастности к которому подозревают бывшую народную депутатку.

Сама Татьяна Черновол заявила о том, что не причастна к убийствам во время Революции достоинства.