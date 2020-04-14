"Провокаторы, убирайтесь в Россию": Порошенко со свитой устроил скандал у здания суда

Петр Порошенко приехал поддержать Татьяну Черновол / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко приехал к зданию Печерского суда, где рассматривается дело экс-нардепа Татьяны Черновол.

"Мы точно будем бороться. Мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы попробовать зажать оппозицию …Время-объединяться. Таня мы с тобой. Мы вместе за Украину",- заявил Порошенко, обращаясь к своим сторонникам.

Отметим, что после выступления Порошенко в окружении охраны и сопровождающих стал направляться к своему кортежу, при этом многие журналисты пытались задать ему вопросы.

При этом на опубликованном видео отчетливо слышно, как из уст окружения Порошенко в адрес журналистов звучат обвинения: "Провокаторы, возвращайтесь в Россию".

Напомним, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители ГБР проводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

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В ГБР сообщили, что 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, находившийся в помещении партийного офиса.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.