Депутат из Бучи нецензурно обозвала и избила своих избирателей: опубликовано видео

Депутат нарушила карантин и не реагировала на замечания / Фото: Facebook/Елена Березинец

В Буче Киевской области местный депутат Елена Березинец на улице публично нецензурно обозвала своих избирателей и показывала в их адрес неприличные жесты.

Женщина била оппонентов пакетом. Видео опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел около местного отделения Укрпочты. Депутат эмоционально отреагировала за замечание жителей, которые возмущались, что она находится в публичном месте без маски и не соблюдает очередь.

Березинец нецензурно ругалась и устроила драку. В городском совете она представляет политсилу Новые лица и состоит в комиссии по вопросам образования и культуры.

На происшествие отреагировал мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Посмотрел видео, где депутат Бучанского городского совета ведет себя некорректно по отношению не только к своим избирателям, но и ко всем жителям Бучи, поскольку показала не только пример нарушения карантина, но и проявила агрессию к тем, кто ей делал замечания. Как Бучанский мэр прошу прощения за такое поведение Елены Березинец. Мы знаем о ее сложном эмоциональном состоянии и пытались оказать Елене Эдуардовне надлежащую помощь. На завтра в очередной раз пригласил ее к себе на разговор", - сказал он.

Напомним, в столичной пригородной маршрутке №706 (станция метро Лесная – Бровары) на Лесном массиве мужчина ударил девушку в лицо и разбил ей нос.

Ранее в Киеве, в парковой зоне в районе метро Святошино произошла драка между полицейскими и компанией агрессивно настроенных молодых людей. В Сети было опубликовано видео конфликта.