В МОЗ дали рекомендации беременным, зараженным Covid-19

Беременные женщины должны придерживаться стандартных рекомендаций / parents.ru

В Министерстве здравоохранения констатировали, что не доказана чрезмерная восприимчивость беременных женщин к инфицированию коронавирусом.

Как сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, в группе риска находятся беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и прочими недугами.

"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - сказано в сообщении.

В министерстве рекомендовали беременным при появлении симптомов самоизолироваться и проконсультироваться с семейным врачом.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа не заразиться коронавирусом"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - добавили в ведомстве.

В МОЗ отметили, что нет особых рекомендаций по родам для женщин с подозрением на коронавирус. Исключением являются акушерские показания и легочная недостаточность.

"В этом случае необходимо срочное родоразрешение", - говорят в Центре общественного здоровья.

Как ранее сообщалось, иммунолог и аллерголог Олег Назар предупредил, что люди, у которых есть сезонные аллергии, имеют больше шансов подхватить смертоносный китайский коронавирус, из-за которого введена пандемия.

Напомним, в США 44-летняя Дженнифер Халлер стала первым человеком, на котором ученые провели испытания вакцины от смертоносного коронавируса Covid-19.