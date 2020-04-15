В МОЗ дали рекомендации беременным, зараженным Covid-19

В министерстве отметили, что женщины в положении не более других восприимчивы к болезни.
В Министерстве здравоохранения констатировали, что не доказана чрезмерная восприимчивость беременных женщин к инфицированию коронавирусом.
Как сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, в группе риска находятся беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и прочими недугами.
"Пока зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - сказано в сообщении.
В министерстве рекомендовали беременным при появлении симптомов самоизолироваться и проконсультироваться с семейным врачом.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа не заразиться коронавирусом"Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", - добавили в ведомстве.
В МОЗ отметили, что нет особых рекомендаций по родам для женщин с подозрением на коронавирус. Исключением являются акушерские показания и легочная недостаточность.
"В этом случае необходимо срочное родоразрешение", - говорят в Центре общественного здоровья.
Как ранее сообщалось, иммунолог и аллерголог Олег Назар предупредил, что люди, у которых есть сезонные аллергии, имеют больше шансов подхватить смертоносный китайский коронавирус, из-за которого введена пандемия.
Напомним, в США 44-летняя Дженнифер Халлер стала первым человеком, на котором ученые провели испытания вакцины от смертоносного коронавируса Covid-19.