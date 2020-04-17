Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится

Загрязнение воздуха - Киев передает эстафету дальше, кто на очереди / УНИАН

Дым в Киеве плавно движется в юго-восточном направлении – так что скоро будет трудно дышать не только киевлянам.

"Эта масса воздуха движется на Черкасскую и Полтавскую области, то есть вдоль Днепра", – рассказал в комментарии Главреду директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

При этом эксперт не ожидает улучшения ситуации раньше 20 апреля. И попросил быть особо внимательными к своему здоровью в утренние часы.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ накапливается в приземном слое воздуха в утренние часы, когда отсутствует вертикальное перемешивание воздуха. В полуденные часы и до позднего вечера ситуация будет лучше, а утром все снова повторится. А вот с 20 апреля можно ожидать улучшения", – пояснил метеоролог.

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