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"2-3 года выдержит и Украина, и Россия": Тука назвал фактор, который может изменить исход войны

13 апреля 2022, 02:05

Эксперт считает, что военные действия на территории Украины могут затянуться.

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Тука назвал фактор, который может изменить исход войны / Главред

В НАТО намекнули на то, что война в Украине на месяцы или годы. К такому сценарию готова как Россия, так и наша страна.

Об этом в чате на Главреде заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Если говорить о среднесрочной перспективе, то есть 2-3 года, выдержим. Если мы будем получать поддержку наших партнеров и союзников. Без этой поддержки мы столько не выдержим", - омтетил експерт.

По его словам, если позиция таких стран, как Китай, Индия и т.д., будет оставаться такой же, как и сегодня, это будет нивелировать действенность тех санкций, которые вводятся против России сейчас.

Читайте такжеАрестович объяснил, почему скорая смерть Путина не выгодна Украине"Так, в краткосрочной перспективе это позволит России выдержать военную нагрузку. Если США, Великобритании, Японии и ЕС удастся изменить позиции других мировых игроков, в частности, Бразилии, Индонезии, Китая и т.д., тогда Россия в среднесрочной перспективе такая нагрузка может не выдержать 2-3 года. Если не получится поменять, то РФ может выдержать и столько", - объяснил Тука.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что развал российской власти начнется с Министерства иностранных дел страны-агрессора, а потом в игру вступят спецслужбы. По его словам, первыми всегда бегут дипломаты, и российские послы уже "зарабатывают себе спасение". Они не хотят отвечать за военные преступления, совершенные путинской армией в Буче.

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента Путина Юрий Швец считает, что глава Кремля будет ликвидирован, если решится на применение ядерного оружия.

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