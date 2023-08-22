4 проблемы будут мешать ВСУ прорвать вторую линию обороны армии РФ – военный

Нужно тщательно изучать ситуацию и планировать операции украинских военных, ведь за каждой ошибкой стоят потери среди защитников.

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4 проблемы будут мешать ВСУ прорвать вторую линию обороны армии РФ, отмечает Сергей Жеребило/ коллаж: Главред, фото: Facebook Сергей Жеребило, 17 ОТБр имени Константина Пестушка

Могущество российской оккупационной армии – это в целом огромный фейк, который раздула пропаганда страны-агрессора России. Но, несмотря на это, нельзя недооценивать противника во время войны.

Сейчас нужно тщательно изучать ситуацию и планировать операции, ведь за каждой ошибкой нашей стороны стоят жизни украинских воинов. Об этом рассказал в интервью Главреду заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило (позывной "Херсон"), который находится на одном из самых горячих направлений фронта.

По его словам, вряд ли сейчас стоит бояться второй линии обороны россиян. Но есть четыре проблемы, которые могут мешать защитникам Украины прорвать эту вторую линии обороны врага.

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"Недооценивать противника также не надо. Ведь, во-первых, человеческого ресурса у него достаточно, именно ресурса, потому что в России не относятся к своим солдатам, как к людям. Там готовы штабелями положить хоть половину России, истребить половину россиян в мясных штурмах на украинской земле", – отметил военный.

Во-вторых, нужно признать, что и военной техники у противника также достаточно, подчеркнул Жеребило. В-третьих, россияне имеют мощную авиацию и превосходство в воздухе. Это не дает украинским военным возможности быстро проводить наступательные действия, потому что без поддержки с воздуха это сложно делать.

"В-четвертых, за последнее время у нас сложился паритет в дронах и дронах-камикадзе, чего не было раньше. Они мощно обновляют технику, у них появилось много дронов и средств наблюдения – камеры "Муром" и "Муром-2", которые работают автономно и реагируют на движение и тепло. Таких средств у противника появляется достаточно много", – рассказал заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии.

Он добавил, что, судя по полученным украинскими бойцами трофеям, которые они получают в освобожденных населенных пунктах, личный состав врага уже обеспечен модернизированными автоматами Калашникова АК-12 и модернизированными ПКМ-ми "Печенег".

Война в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников дал тревожный прогноз, что война может быть долгой с болезненными потерями. Глава Минобороны пояснил, что у Украины сильный и коварный враг и война может быть длительной, потому что это "реальный марафон".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым. Освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов вероятнее всего будет происходить военным путем, если страна-агрессор Россия к тому времени не поймет, что ей нужно убираться с нашей территории, подчеркнул он.

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило отмечал, что фронт оккупантов обрушится и армия РФ будет бежать из Украины домой, когда внутри РФ "что-то качнется".

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