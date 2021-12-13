41% украинцев считают, что Венгрия планирует оккупировать часть Закарпатья – опрос

Такое мнение бытует среди людей старшего возраста, принявших участие в опросе.
41,4% украинцев считают, что нынешняя политика Венгрии относительно венгерского меньшинства в Закарпатской области указывает на подготовку к оккупации и аннексии этой территории.
Такие результаты были получены после проведения опроса фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Так, Венгрия финансирует школы, оказывает поддержку учителям и предоставляет гранты предпринимателям и т.п
Такие действия 19,9% опрошенных считают дружеской помощью венграм, проживающим в упомянутой области. В то же время почти такое же количество людей – 18,4% – убеждены, что таким образом Венгрия способствует развитию края, согласовывая свои действия с условиями украинского правительства. Еще 20,3% людей, принявших участие в опросе, не смогли определиться с ответом на этот вопрос.
Читайте также"Болезненный удар": Киев анонсировал ответ на газовое соглашение Венгрии и РФОтношение к этому вопросу отличается в разных регионах Украины. Так, мнение о том, что Венгрия может готовиться к аннексии, бытует в основном среди населения западных областей нашей страны – там так считают 51,1% опрошенных. В других регионах так считают в среднем чуть более 37% людей.
Ответы среди опрошенных отличаются и по возрастной составляющей. Среди молодежи до 30 лет подготовку Венгрии к оккупации считают возможной 25,7%, в то время как такое мнение бытует среди 54,8% украинцев в возрасте 60-69 лет.
Напомним, с 7 августа нынешнего года граждане Украины получили право пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Также ранее руководитель МИД Венгрии сделал скандальное заявление о том, что "сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры". Несмотря на переговоры с украинским министром иностранных дел Кулебой, прорыва в отношениях Будапешта и Киева достичь так и не удалось, сказал Петер Сийярто.
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