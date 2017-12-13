У Авакова рассказали, когда в Украине заработает фиксация превышения скорости 50 км/ч

В течение 2018 года в Украине будет внедряться видео- и фотофиксация превышения скоростного ограничения в 50 км/ч для автомобилей в городах.

На сегодняшний день полиция готовится к этому новшеству, заявил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии "112 Украина".

"Полиция готовится к тому, чтобы начать измерять это нарушение. Сейчас она этого не делает из-за отсутствия определенных технических устройств, но активно готовится, чтобы начать это делать. Видео- и фотофиксация правонарушений не заработает с 1 января. С 1 января значительно активизируется работа над этим", — заявил спикер.

Шевченко отметил, что автоматический процесс фиксации будет внедрен до конца 2018 года.

"Мы прогнозируем, что она начнет работу в первом квартале следующего года, а по пессимистическим прогнозам — с середины или в первой, возможно, во второй половине", — констатировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года правительство Украины уменьшит максимально разрешенную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч с нынешних 60 км/ч.