В Киеве нацгвардеец попал под колеса авто, когда помогал сбитому на дороге пешеходу

В Киеве бойца Нацгвардии сбил автомобиль, когда он спешил на помощь пешеходу, попавшему в ДТП.

Вечером 10 марта на столичном Набережном шоссе Volkswagen Passat двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте, сообщает dtp.kiev.ua.

Буквально через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. И одного из них сбил Volkswagen Transporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП.

Оба пешехода с множественными ранениями госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа и 2 патруля полиции.

Напомним, 10 марта в Днепровском районе Киева пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz влетел в машину Skoda Octavia Полиции охраны столицы, правоохранители попали в реанимацию.