На митинге под Кабмином вспыхнула потасовка между машрутчиками и полицией: фото

После столкновений с правоохранителями под зданием Кабинета министров на улице имени Михаила Грушевского в столице Украины были задержаны семь активистов.

Соответствующий комментарий начальника отдела коммуникаций Главка Нацполиции по Киеву Оксана Блищик опубликовало агентство "Интерфакс-Украина".

"Семь человек доставлены в территориальное управление полиции", - заявила она.

По словам Блищик, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

По данным журналистов "УНИАН", столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Активисты затем попытались вытащить их, что и привело к потасовке к служителям закона.

К слову, в среду, 21 марта, около 150 человек, отстаивающих, по их словам, интересы пассажирских перевозчиков, собрались у здания Кабинета министров в центре Киева с требованием отставки главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевские маршрутчики установят терминалы-валидаторы для электронных билетов.