Киевские маршрутчики установят терминалы-валидаторы для электронных билетов - мэрия

В столице Украины маршрутки оборудуют специальными устройства-валидаторами, предназначенными для считывания электронного билета.

Такую информацию озвучил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба мэрии.

"Уже действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут", - сказал он.

Давтян также отметил, что таким образом городские власти попытаются вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте. Предполагается, что валидаторы также заметно упростят способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный", - подытожил Давтян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве вновь подорожает проезд в маршрутках.



