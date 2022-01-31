500 гривен за банку нежинских огурцов: в Украине хотят возродить легендарный сорт

Ученые 40 лет подряд тайно пересевали уникальный сорт только на одном гектаре поля / Коллаж ТСН, pixaby

В Украине продают уникальную консервацию – с настоящими нежинскими огурцами внутри. Выпущено всего 1100 таких банок, стоит одна 400-500 гривен.

Каждая из банок имеет свой номер. Поллитровая стоит 400 гривен, 0,7-литровая – 500 гривен. Такая высокая цена за банку огурцов обусловлена не стремлением получить выгоду. Деньги от продажи уникальной огуречной консервации вложат в развитие сорта и сотрудничество с учеными, пишет ТСН.

Пока что креативную идею люди не оценили - раскуплено всего лишь 25 банок.

Сообщается, что ученые станции Маяк в селе Круты на Черниговщине сохранили несколько зернышек нежинских огурцов и 40 лет подряд тайно пересевали уникальный сорт только на одном гектаре поля. Было выращено 300 кг огурцов, их уже продали.

Свой вариант спасения сорта нежинский огурец предложил большой бизнес. Было предложено засеять поле почти уничтоженным сортом и законсервировать собранный урожай по старинной рецептуре. В прошлом году предприниматели вложили в один гектар засева и последующую переработку 600 тысяч гривен.

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"Производительность огурца оказалась значительно ниже, чем мы думали. Разумеется, у нас есть гипотезы, почему это произошло, и что нужно делать дальше, чтобы производительность была выше, но по факту мы получили вместо 37 тонн 5", - рассказал руководитель департамента фермерской продукции торговой сети Марина Булацкая.

Из-за малого урожая бизнесмены решили сделать из настоящего нежинского урожая своеобразный краудфандинг, то есть сбор общих средств под идею.

Как сообщал Главред, килька в томате ранее была популярным, недорогим вкусным продуктом. Теперь же эту консерву не хотят пробовать даже технологи. Они говорят, что продукт не соответствует ни одному стандарту и, возможно, может даже вызвать отравление.

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