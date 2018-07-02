"Агрессор не останавливается". Муженко отреагировал на почетные звания полков РФ

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отреагировал на присвоение частям русской армии названий украинских городов.

"Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - написал он в Facebook.

Муженко обвинил Россию в имперских амбициях. Однако подчеркнул, что "действия России никак на нас не влияют", потому что у украинской армии есть свои военно-исторические традиции.

Он сообщил, что подписал приказ Генерального штаба, "который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики". Это подтверждение правильности нашего курса".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований – полков и дивизий – получили имена в честь городов, в том числе украинских.