"97% госпитализированных – невакцинированы": врач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию

Количество молодежи с COVID-19 в реанимациях увеличилось / Фото Reuters

Почти во всех случаях в реанимацию попадают невакцинированные от коронавируса больные. Вакцинированных там – единицы, и по большей части это люди, имеющие серьезные сопутствующие заболевания. Сейчас в Киевской городской клинической больнице №4 находится около 3% вакцинированных и 97% – невакцинированных пациентов, рассказала главный врач медучреждения Татьяна Мостепан в интервью OBOZREVATEL.

По ее словам, "помолодел" возраст пациентов, которые попадают в реанимацию в тяжелом состоянии.

"Там есть люди в возрасте 33, 35, 40, 50 лет. Конечно, возрастные тоже, но тот процент молодых людей, которые на сегодня находятся в реанимации, шокирует", – отметила она.

Мостепан рассказала, что только в этой больнице за сутки в реанимации используют около 7 тонн кислорода. Для сравнения: когда был пик заболеваемости во время прошлой волны в самые тяжелые времена тратилось около 5 тонн.

Также увеличилось количество случаев тяжелой формы COVID-19 у детей, сказала она.

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Врач подчеркнула необходимость вакцинации и отметила, что больше всего рискуют переболеть средней или тяжелой формой пациенты в возрасте и те, которые имеют другие заболевания.

Коронавирус в Украине

В пятницу, 19 ноября, число жертв COVID-19 в Украине пересекло отметку в 80 тысяч человек.

За все время эпидемии в стране зафиксировали 3 304 058 случаев коронавируса. За минувшие сутки обнаружили еще 20 050 больных, умерли за это время 725 человек.

Ученые прогнозируют снижение показателей COVID-заболеваемости в Украине, до уровня, который наблюдался в августе и сентябре, к январю 2022 года.

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