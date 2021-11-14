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Ученые выяснили, как часто невакцинированные люди c COVID-19 попадают в больницы и умирают

14 ноября 2021, 11:35

Уровень смертности среди невакцинированных COVID-пациентов в 10 раз выше, чем среди тех, кто вакцинировался меньше, чем за полгода до заражения.

коронавирус, больница , врачи
Ученые выяснили, как часто невакцинированные c COVID-19 попадают в больницы и умирают / Фото Reuters

Невакцинированные люди, которые заразились коронавирусом, в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто привился менее, чем за полгода до болезни. Если сравнивать с теми, кто вакцинировался раньше, чем за шесть месяцев до заражения, то непривитых госпитализируют чаще в шесть раз. Такие данные обнародовал Высший институт здоровья Италии.

Ученые объясняют это тем, что со временем эффективность вакцины действительно снижается, пишет La Repubblica. Но при этом она по-прежнему продолжает защищать от тяжелого течения коронавируса.

Также выяснилось, что уровень смертности среди невакцинированных COVID-пациентов в 10 раз выше, чем среди тех, кто вакцинировался меньше, чем за полгода до заражения. В сравнении с теми, кто привился раньше, невакцинированные больные умирают чаще в шесть раз.

Итальянские эксперты также пришли к выводу, что вакцинированные граждане, которые все же заболели COVID-19, менее заразны, чем те, кто не сделал прививку.

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Ученые выяснили, что в течение шести месяцев после укола прививки защищают от инфицирования на 76%, а спустя полгода этот показатель падает примерно до 50%. При этом защита от тяжелого течения заболевания остается высокой и в первые полгода (92%), и по их прошествии (82%).

Ранее сообщалось, что самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, сказал главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

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