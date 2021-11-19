"Вирус постоянно мутирует": Голубовская объяснила проблему коллективного иммунитета от COVID-19

Вирус мутирует, поэтому разговор о коллективном иммунитете от коронавируса вызывает сомнения – врач / Daniel Foster / flickr.com/

Не нужно надеяться на коллективный иммунитет от коронавируса, потому что вирус, как и в случае с гриппом, постоянно видоизменяется. При его мутации появляются новые варианты, которые уходят от предыдущих антител. При этом антитела не у всех людей могут долго держаться. Агитация за вакцинацию в в Украине провалилась из-за неправильной ее организации. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Вообще-то иммунитет при этой коронавирусной болезни еще мало изучен. Коллективный иммунитет при коронавирусе — это все равно что коллективный иммунитет при гриппе. Вирус постоянно мутирует, постоянно появляются новые варианты, которые ускользают от предыдущих антител. Антитела не у всех держатся долго", - сказала доктор в интервью Фактам.

Читайте такжеСколько действует иммунитет против COVID-19 после вакцинации - ответ МинздраваКроме того, по ее словам, в летний период подготовка к новой волне инфекции прошла на слабом уровне. Агитация за вакцинацию от коронавируса должна была быть организована на уровне семейных врачей, которым следовало бы убедить прививаться людей из группы риска.

В результате, как утверждает Голубовская, чаще всего от коронавируса в стационарах умирают люди из группы риска. У людей в возрасте старше 50 лет течение болезни может быть тяжелым.

Также врач подчеркнула, что противовирусное лечение от COVID-19 нужно начинать на ранних стадиях болезни, не дожидаясь, когда симптомы станут более явными, а состояние здоровья человека ухудшится.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро пятницы, 19 ноября, в Украине установлено 20 050 новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Госпитализированы 3 637 человек. Погибли 725 людей. Выздоровели 22 304 человека.

В красной зоне карантина в Украине находятся 18 регионов, в нее включили Винницкую область. В Черновицкой области смягчили противоэпидемиологические мероприятия – регион перевели в желтую зону карантинных ограничений.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин подчеркивал, что власти не собираются запускать локдаун в Украине и ограничатся точечным усилением карантина по регионам.