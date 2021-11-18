В Украине обновили зоны карантина: появились новые "красная" область и "желтый" регион

Большинство областей Украины по-прежнему в красной зоне карантина / pixabay

Красная зона карантина в Украине расширилась до 18 регионов. Теперь в нее включили Винницкую область. Третьим регионом пополнилась желтая зона – карантин смягчили в Черновицкой области.

Согласно данным Минздрава на утро четверга, 18 ноября, жесткий карантин в Украине действует уже на территории 18 областей. К ним присоединилась Винничина. В список "желтых" регионов вошла Черновицкая область, где смягчили противоэпидемиологические ограничения.

Регионы красной зоны

Киев

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Винницкая область

Оранжевая зона карантина в Украине

Полтавская область

Харьковская область

Закарпатская область

Желтая зона карантина

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Напомним, во Львовской области планируют с 22 ноября ослабить карантин. Такое решение было принято областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. Откроются детские сады, школы, лицеи, училища и ВУЗы. Педагоги, которые не вакцинировались, будут по-прежнему отстранены от работы.

Коронавирус в Украине

По данным на утро четверга, 18 ноября, за прошедшие сутки в Украине установлен 20 591 новый случай заражения COVID-19. Госпитализированы 3 907 людей. Погибли 752 человека. Выздоровели 19 633 человека. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине в Украине. Речь идет о требовании прохождения полного курса вакцинации от коронавируса для работников и посетителей заведений в желтой зоне.

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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что локдаун в Украине вводить не планируют. При этом COVID-сертификат пока не пригодится для похода в магазин.

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