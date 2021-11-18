В Украине обновили зоны карантина: появились новые "красная" область и "желтый" регион

В красной зоне теперь 18 областей – карантин усилили в Винницкой области.
Красная зона карантина в Украине расширилась до 18 регионов. Теперь в нее включили Винницкую область. Третьим регионом пополнилась желтая зона – карантин смягчили в Черновицкой области.
Согласно данным Минздрава на утро четверга, 18 ноября, жесткий карантин в Украине действует уже на территории 18 областей. К ним присоединилась Винничина. В список "желтых" регионов вошла Черновицкая область, где смягчили противоэпидемиологические ограничения.
Регионы красной зоны
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
- Винницкая область
Оранжевая зона карантина в Украине
- Полтавская область
- Харьковская область
- Закарпатская область
Желтая зона карантина
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
Напомним, во Львовской области планируют с 22 ноября ослабить карантин. Такое решение было принято областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. Откроются детские сады, школы, лицеи, училища и ВУЗы. Педагоги, которые не вакцинировались, будут по-прежнему отстранены от работы.
Коронавирус в Украине
По данным на утро четверга, 18 ноября, за прошедшие сутки в Украине установлен 20 591 новый случай заражения COVID-19. Госпитализированы 3 907 людей. Погибли 752 человека. Выздоровели 19 633 человека. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине в Украине. Речь идет о требовании прохождения полного курса вакцинации от коронавируса для работников и посетителей заведений в желтой зоне.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что локдаун в Украине вводить не планируют. При этом COVID-сертификат пока не пригодится для похода в магазин.
Главред рекомендует:
- Новый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в Украине
- Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине
- В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина
- Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве
- Жизнь на карантине: психолог рассказала, как сделать, чтобы удаленка не превратилась в ад