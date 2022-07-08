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"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с Залужным

8 июля 2022, 21:46

Секретарь СНБО сказал, что "все эти вещи", которые начинают тиражировать в СМИ, не соответствуют действительности и, более того, "абсолютная чушь".

Залужный, Зеленский, Данилов
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Данилов / сайт президента и УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг слухи о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом чиновник сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы оказались в состоянии войны, 21 член ставки верховного главнокомандующего осознают свою ответственность. На заседании ставки я обратился и попросил всех, что нельзя заниматься политическими вопросами во время войны. Это должно быть табу, нам нужна победа", — сказал он.

Секретарь СНБО сказал, что "все эти вещи", которые начинают тиражировать в СМИ, не соответствуют действительности и, более того, "абсолютная чушь".

"Сначала должна быть победа. Вопрос единства в стране должен быть вопросом номер один", — подытожил он.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина способна победить в войне с Россией. Это может произойти уже до конца 2022 года, но для этого должны сойтись несколько факторов,

"Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы", - сказал собеседник.

До того советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

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Автор: Егор Бунин
Владимир Зеленский Алексей Данилов Валерий Залужный война России и Украины
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