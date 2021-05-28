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"Ахиллесова пята Зеленского": дипломат раскрыл хитрый план новой атаки Кремля

28 мая 2021, 01:37
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Кремль ожидает уступок от Украины перед восстановлением режима тишины на Донбассе, считает Константин Елисеев.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Если ранее Россия согласилась на режим прекращения огня на Донбассе в качестве аванса президенту Владимиру Зеленскому, рассчитывая на уступки Украины, то сейчас Москва сделала ставку на кардинально иной сценарий, заявил чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев.

Как пишет он в материале на НВ, теперь Кремль ожидает "авансовые" уступки от Украины, прежде чем будет восстановлен хотя бы какой-то режим тишины на Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что приоритеты России не изменились - это снятие ответственности с Москвы за агрессию и навязывание прямого диалога между Киевом и "ЛДНР".

Он не исключил, что Россия будет действовать дальше традиционно - устраивать новые провокации, снайперские обстрелы, дальше развивать военную инфраструктуру на оккупированных территориях и непосредственно у границ с Украиной.

"Кремль нашел ахиллесову пяту Зеленского и будет ее активно и профессионально использовать в собственных стратегических целях", - уверен дипломат.

По его мнению, РФ также активизирует дипломатическое прикрытие агрессии: "В ход пойдут традиционные штампы для обвинения Украины, навязывание ей ярлыка государства, не состоялась, которая разделена внутренними противоречиями, и которая не способна имплементировать достигнутые договоренности".

Эксперт уверен, что в складывающейся ситуации Украине критически важно не допустить ситуации, когда бы, учитывая общее настроение двигаться в направлении стабилизации конфронтации с Москвой, России удалось навязать свою концепцию урегулирования и Украины оказалась бы под давлением партнеров.

"Дальнейшая тактика должна была включать по меньшей мере три элемента - внутренняя консолидация проевропейских политических сил; добросовестное ускоренное проведение реформ с целью восстановления доверия и углубление диалога с партнерами для артикулирования украинских интересов и координации совместной позиции по агрессивной политики РФ", - добавил Елисеев.

Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщалось:

  • 28 апреля прошло заседание ТКГ, где не смогли договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки", заявил член украинской делегации Сергей Гармаш.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
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