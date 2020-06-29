Известный украинский профессор попал в больницу с переломом позвоночника

Александр Пономарив оказался прикован к постели после травмы позвоночника / Фото: Facebook/Владимир Литвиненко

Известный украинский ученый-языковед Александр Пономарив госпитализирован с тяжелой травмой позвоночника и находится в очень тяжелом состоянии.

"Друзья, нужна помощь Александру Даниловичу Пономариву. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Поврежден позвоночник", - сообщил заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Литвиненко в Facebook.

Уточняется, что для лечения будут необходимы значительные средства и впоследствии длительная реабилитация.

По словам коллег, 84-летний профессор сломал позвоночник в результате неудачного падения. Подробности инцидента не сообщаются.

"Недавно сделали операцию, есть надежда, что сможет ходить. Сейчас лежит", - добавил Литвиненко.

Как известно, Александр Пономарив - доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, автор научных трудов по истории, стилистики и культуры украинского языка. Ведет популярный блог по украинскому правописанию.

Как ранее сообщалось, коронавирус в Украине разбушевался. За последние две недели в стране практически ежедневно фиксируют рост случаев заражения. За минувшие сутки госпитализировано 237 человек с диагнозом COVID-19. Это новый коронавирусный антирекорд в Украине.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.