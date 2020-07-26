"Я выбирал зло": на похоронах волонтера Кучапина озвучили предсмертную записку

Волонтер Алексей Кучапин / Суспільне

В Киеве состоялась церемония прощания с известным волонтером и руководителем общественной организации "Дом милосердия" Алексеем Кучапиным.

Как говорится в материале ТСН, прощание состоялось в лютеранской церкви Святой Екатерины, проводить его в последний путь пришли родные, друзья и те, кому он помогал.

На церемонии впервые было озвучено содержание предсмертной записки Кучапина, найденной у его тела.

"Я вырос без отца на улице и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, бог меня помилует ради Иисуса", – прочитал пастор.

Последний дружил с погибшим, он заявил, что жена Алексея в версию убийства не верит.

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Окончательная причина смерти станет известна после экспертизы.

Напомним, ранее друг волонтера Захария Керстюк заявил о том, что Кучапин был убит, а его дело пытаются замять.