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Американские ученые рассказали, что грозит населению Украины в ближайшие десятилетия

Исследователи из США сделали глобальный прогноз, в котором нашлось место и Украине.

16 июля 2020, 17:07
Вымирание
Американские ученые дали негативный прогноз по населению Украины/ УНИАН

Через восемьдесят лет количество людей, которые будут жить в Украине, снизится до 17,6 млн человек.

Об этом сообщает специализированное издание Lancet со ссылкой на исследование ученых из Вашингтонского университета (США).

Их прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения Украины, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соответственно, население Украины к 2100-му снизится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным показателем в 44,6 млн в 2017-м.

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Общий же показатель населения Земли, согласно расчетам исследователей, к 2100 году составит 8,79 млрд человек. Пик же количества людей на планете придется на 2064 год ‒ 9,73 млрд человек. Согласно прогнозу, уже черех год начнется постепенное и постоянное снижение.

Напомним, ранее известный экономист и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс прогнозировал ‒ по причине пандемии коронавируса в нищете могут оказаться около 60 млн людей по всему миру.

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