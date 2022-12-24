Американский генерал рассказал, что нужно для победы Украины в войне с РФ

Для того, чтобы говорить о победе, Украине необходимо перехватить инициативу в войне, уверен Барри МакКэффри.

Американский генерал рассказал о том, что нужно ВСУ для победы / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Генерал армии США в отставке Барри МакКэффри рассказал о том, что необходимо Украине для того, чтобы одержать победу в войне с оккупантами РФ.

Украина не может выиграть в нынешней ситуации, пока она находится в обороне. Такое мнение он высказал в эфире MSNBC. Видео с выступлением он опубликовал у себя в Twitter.

Для того, чтобы говорить о победе, Украине необходимо перехватить инициативу в войне, уверен американский военный в отставке.

Он пояснил, что для этого украинским защитникам нужен инструмент, который позволит вырваться из сложившейся на данный момент патовой ситуации.

Генерал армии США в отставке уточнил, что таким инструментом генерал видит ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-земля" и танки М1.

МакКэффри добавил, что Украина уже поставила России "шах" в войне, однако это пока еще не "мат".

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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