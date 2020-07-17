Ответ на масштабные учения РФ: в Минобороны анонсировали помощь НАТО

Украина проведет совместные учения со странами НАТО / УНИАН

Украина проведет военные учения в ответ на российские учения Кавказ-2020, заявил министр обороны Андрей Таран.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, с учетом накопления войск РФ под предлогом подготовки к стратегическим учениям Кавказ-2020, ВСУ планируют на последнюю декаду сентября проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.

В рамках этих учений, рассказал он, планируется проверить способность Генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО.

Планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО.

"Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и воинскими частями Сухопутных войск, а также других воинских формирований на наших полигонах, расположенных на юге Украины", - рассказал Таран.

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Он отметил, что украинская сторона ожидает, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях. "В настоящее время нами пока разрабатывается план. После утверждения этого плана и замысла проведения учения... я смогу уже что-то сообщить более конкретное. Но этот асимметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность Вооруженных сил Украины дать достойный отпор любым попыткам со стороны Российской Федерации обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", - считает министр.

Напомним, ранее Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.