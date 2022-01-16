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Аренда квартир в Украине за год выросла на 10%: где жить дешевле

16 января 2022, 09:27

В начале 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла в среднем 3 903 гривны, к концу года – 4 294 гривны.

жилье, недвижимость, квартиры
Аренда квартир в Украине за год выросла на 10% / коллаж УНИАН

В Украине средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры за прошлый год выросла на 10,0%. Самое дорогое жилье по-прежнему в Киеве.

Как сообщает Госстат, в начале 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла в среднем 3 903 гривны, к концу года – 4 294 гривны.

Отмечается, что дороже всего аренда квартир в Киеве – 8 513 гривен. Дальше в тройке лидеров:

Львовская область - 5 191 гривна,

Одесская область - 5 081 гривна,

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Харьковская область - 4 966 гривен.

Дешевле всего арендовать квартиру в Луганской области - 2 256 гривен в месяц. Чуть дороже можно снять квартиру на месяц в Сумской и Ивано-Франковской областях, по 2 364 и 2 619 гривен соответственно.

Ранее сообщалось, что у Украине из-за подорожания строительных материалов на 30% резко выросла стоимость квартир на первичном рынке. Эксперты говорят, что вслед за первичкой подорожал и вторичный рынок.

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