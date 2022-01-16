Аренда квартир в Украине за год выросла на 10%: где жить дешевле

В начале 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла в среднем 3 903 гривны, к концу года – 4 294 гривны.
В Украине средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры за прошлый год выросла на 10,0%. Самое дорогое жилье по-прежнему в Киеве.
Как сообщает Госстат, в начале 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла в среднем 3 903 гривны, к концу года – 4 294 гривны.
Отмечается, что дороже всего аренда квартир в Киеве – 8 513 гривен. Дальше в тройке лидеров:
Львовская область - 5 191 гривна,
Одесская область - 5 081 гривна,
Харьковская область - 4 966 гривен.
Дешевле всего арендовать квартиру в Луганской области - 2 256 гривен в месяц. Чуть дороже можно снять квартиру на месяц в Сумской и Ивано-Франковской областях, по 2 364 и 2 619 гривен соответственно.
Ранее сообщалось, что у Украине из-за подорожания строительных материалов на 30% резко выросла стоимость квартир на первичном рынке. Эксперты говорят, что вслед за первичкой подорожал и вторичный рынок.
Вам может быть интересно:
- Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание
- Названо лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевое
- В Украине вырастет налог на недвижимость: кто заплатит 25 тысяч за квартиру
- Цены на недвижимость изменятся: сколько будет стоить жилье в 2022 году
- При обмене валют семья киевлян лишилась 1,3 миллиона и желанной квартиры