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Арестович назвал новую главную цель России в войне с Украиной

16 апреля 2022, 00:29

При этом Арестович рассказал, что на Изюмском направлении собрано около 15 тысяч оккупантов.

Арестович, война
Алексей Арестович / Reuters, Офис президента

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал новую цель войны России против Украины.

В интервью российскому адвокату и правозащитику Марку Фейгину Арестович сказал, что каждые 10 дней у оккупантов новая цель. И пятой стало "уничтожение националистических батальонов".

"Это показывает, как все "красиво" начиналось, а сейчас только уничтожить националистические батальоны, и потом сворачиваемся. Честно говоря, я вообще не уверен, что с такими заявлениями о целях войны они будут проводить операцию на Востоке", – поделился политик.

При этом Арестович рассказал, что на наиболее "храбром" Изюмском направлении собрано около 15 тысяч оккупантов. А на всех остальных – по 4-5.

"А всего в этом "страшном" наступлении должно было аж тысяч 35 принять участие. Это максимум. По сравнению с началом войны - это такое себе. Это на всех направлениях, с отвлекающими ударами. Поэтому задачи скромнеют с каждым днем все больше, и цели войны скромнеют", – поделился Арестович.

По его словам, оккупанты тащат в Украину "музейные экземпляры" 60х годов.

Он отмечает, что фактически по состоянию на 51-е сутки войны против Украины Россия ее проиграла, а также объяснил свое мнение.

"По мобилизации в России. Замаячила идущая техника – БТР-60, "Град-1". Это техника 60-х годов. Это о том, что "мы сейчас мобилизуемся и все в труху". Больше нигде нет такого, это было в наиболее отсталых частях, нет техники. Мобилизируй, не мобилизируй… У России проблемы с техникой. То есть это конец войне, она проиграна. То есть мы можем сказать, что на 51-е сутки Россия проиграла войну. Все. Вопрос – в оформлении поражения, мне очень интересно посмотреть, как они будут решать эту задачу", – отметил советник главы Офиса президента.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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