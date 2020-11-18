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Арестович рассказал, когда пройдет следующий обмен пленными с боевиками

18 ноября 2020, 10:30

Спикер украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске дал прогноз по поводу следующего обмена пленными.

обмен пленными
Когда пройдет следующий обмен пленными с боевиками / Reuters

Обмен пленными между Украиной, Россией и подконтрольными ей боевиками из группировок "Л/ДНР", скорее всего, состоится до конца нынешнего года.

С таким заявлением в эфире украинского телевидения выступил спикер украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске Алексей Арестович. Он отметил, что официальный Киев предложил провести обмен пленных не позднее 24 декабря.

"Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей", — уточнил Арестович.

По его словам, политические советники также начали подготовку к встречи нормандской четверки. Она должна состоятся в 2020 году.

"Политические советники, насколько мне известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там продолжается практическая работа", — объяснил Арестович.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

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