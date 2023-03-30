Армия Украины и войска РФ попали в цугцванг: Жданов объяснил ситуацию с контрнаступлением

Оккупационные войска России уже не способны к проведению масштабных наступательных операций, но и ВСУ контрнаступать пока не готовы, считает Олег Жданов.

ВСУ пока не готовы перейти к контрнаступлению - Жданов / Коллаж Главред, 93-я ОМБр

Войска страны-агрессора России утратили свой военный потенциал и уже не могут проводить масштабные наступательные операции. В то же время свое контрнаступление не могут начать и ВСУ, поскольку затягиваются поставки вооружений. В такой ситуации армия Украины сможет пойти в контрнаступление, вероятно, только в начале лета. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что силы обороны Украины пока не готовы перейти к реализации сценария контрнаступления. Поставки оружия затягиваются минимум на 1-2 недели.

"Сегодня это самый больной и неопределенный вопрос. Даже если верить, к примеру, президенту Зеленскому, он говорит, что к контрнаступлению мы сегодня не готовы. Насколько я понимаю, поставки вооружений затягиваются как минимум на одну или две недели", - отметил Жданов.

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По его словам, в сложившейся ситуации сроки контрнаступления ВСУ отодвигаются. Теперь Украина сможет перейти к его реализации, вероятно, в начале лета. Однако сроки снова могут сдвинуться.

"Вопрос сроков проведения контрнаступательной операции постепенно отодвигается все дальше. Мы говорили о конце апреля-начале мая, потом о конце мая. Наверное, сейчас уже будем говорить о начале лета. Причем, полагаю, это не последний перенос сроков", - объяснил эксперт.

Как полагает полковник запаса, на поле боя сложилась ситуация цугцванга – войска РФ уже не могут наступать, ВСУ пока не могут контрнаступать.

"Это цугцванг. Каждый последующий шаг заведомо неправильный. Обе стороны оказались именно в такой ситуации. Мы еще не можем наступать, а они уже не могут", - подчеркнул Олег Жданов.

Когда начнется контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее сделал заявление о том, что у Украины очень хорошие шансы на успешное контрнаступление весной. По словам Остина, положение ВСУ и войск РФ на поле боя на протяжении войны менялось, однако сейчас украинская армия получила преимущество над российскими оккупантами.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ключевыми направлениями для контрнаступления сил обороны Украины станут юг Херсонской и Запорожской областей. Там вражеские силы уже сооружают оборонительные редуты.

Немецкий военный эксперт Нико Ланге сказал, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в начала или середине мая. По мнению Ланге, Украине для достижения максимального успеха в ходе операции нужно будет применить танки, бронетранспортеры, средства разминирования, авиацию и другую военную технику.

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