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Армия Украины накапливает вооружения и в сентябре может пойти в контрнаступление – Жданов

27 августа 2022, 14:54

Ленд-лиз будет работать около двух лет, США настроены перевооружить Вооруженные силы Украины, отметил Олег Жданов.

Жданов ВСУ
ВСУ могут пойти в контрнаступление на одном или сразу на нескольких направлениях - Жданов / Коллаж УНИАН, Главред

Бойцы ВСУ продолжают проходить обучение на Западе. Украине нужно будет создать отдельную группировку войск для проведения контрнаступательной операции. Для реализации такой цели сейчас идет подготовка резервов и накапливается западное оружие. Военная операция украинской армии по освобождению своих территорий на одном или нескольких направлениях может начаться уже в сентябре. Последующее развитие наступления будет происходить в условиях механизма ленд-лиза. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что на данный момент Украины накапливает резервы. Военные проходят обучение. Следует создать новую группировку ВСУ, которая пойдет в контрнаступление вместо тех войск, которые сейчас на передовой. Пока о контрнаступательной операции украинской армии говорить рано.

"А вот свежий резерв, сформированный на западных образцах вооружения и образцах США, обученных по западным методикам военнослужащие – это уже другое. Он заходит на оперативное направление и переходит в контрнаступление. Это классика ведения боевых действий. К сожалению, еще такого мы с вами не чувствуем", - объяснил ситуацию эксперт.

По его словам, Украина сейчас также накапливает и западное вооружение. Применяя оружие, которое есть, проводится сдерживание войск противника. Задача – накопить оружие, подготовить резерв и перейти в последующем в контрнаступление.

Жданов считает, что украинские войска будут контрнаступать, а военная поддержка со стороны США подтверждает такие планы.

"То, что такое рано или поздно произойдет, оно произойдет. Если не сейчас, то через месяц, когда заработает процедура ленд-лиза. И работать она будет года два, по крайней мере, точно, судя по созданию военного органа управления помощи Вооруженным силам Украины. Я думаю, что это долгосрочная программа перевооружения Вооруженных сил Украины", - отметил эксперт.

Также он уточнил, что армия Украины будет готова к началу контрнаступления после возвращения военных с учебы и получения большего количества оружия. В лучшем случае операция может начаться в сентябре. Дальнейшее ее развитие может определяться работой процедуры ленд-лиза.

"Вернутся военнослужащие с учебы и сюда поступит вооружение. И мы будем готовы к началу контрнаступательных действий на одном или нескольких оперативных направлениях. В лучшем варианте это может начаться в сентябре. А наращивание контрнаступательных действий может пойти по процедуре ленд-лиза", - подчеркнул Олег Жданов.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на уступки России по территориям. Киев намерен не допустить, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому украинское государство собирается восстановить свою территориальную целостность в рамках границ на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что началась четвертая фаза войны России против Украины. Она может продлиться 2-3 месяца до зимы. По его мнению, на протяжении периода продвижений не будет, но стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что осенью ожидается решающий период в войне Москвы против Киева. Активизация боевых действий может произойти в сентябре-октябре. Интенсивность боев может снизиться в ноябре. Возобновление масштабных боевых действий не исключается весной следующего года.

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