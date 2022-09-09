Армия Украины точным ударом уничтожила РЭБ Москва-1 за 57 миллионов долларов

Силы обороны Украины месяц охотились за "Москвой", геолокацию станции радиоэлектронной борьбы подтверждали трижды.
Вооруженные силы Украины 8 сентября сокрушили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Москва-1. Ее удалось выявить еще месяц назад, после чего данные о ее местонахождении уточнялись. Стоимость РЭБ оценивается в 57 миллионов долларов США.
Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на свои источники в ВСУ, украинские бойцы уничтожили комплекс Москва-1, которых на вооружении войск РФ всего 9 единиц.
В августе РЭБ обнаружили подразделения Сил специальных операций вместе с Движением сопротивления.
Сведения о том, где находится комплекс, оставались в секрете. Месяц сведения маскировали под обнаружение РЭБ Лейер, а охота за "Москвой" все время шла.
За месяц ВСУ трижды смогли подтвердить месторасположение вражеской РЭБ. В то же время разрабатывался план ее сокрушения, в Васильевку были подтянуты нужные средства.
И уже 8 сентября в 13:30 комплекс Москва-1 был уничтожен прямым ударом украинских сил.
Стоимость РЭБ Москва оценивают в 57 миллионов долларов США.
ВСУ контрнаступают в Харьковской области
Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Харьковской области. Войска России выбиваются с временно оккупированных ими территорий. Подтверждено официально освобождение Балаклеи и других населенных пунктов.
Замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что украинские войска освободили более 20 населенных пунктов на Харьковщине. Военная операция продолжается.
В Институте изучения войны считают, что ВСУ удалось достичь значительного прогресса в рамках контрнаступления в Харьковской области. По мнению аналитиков, украинские военные ведут наступление на захваченный Купянск. Город может быть освобожден в течение 72 часов.
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