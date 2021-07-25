Атака медуз на Азовском море: эксперт объяснила, почему вынуждены страдать туристы

Высокая соленость Азовского моря является оптимальной средой для медуз - эксперт / Фото: twitter.com/KrimRt

Появление большого числа медуз в Азовском море может объясняться высокой соленостью воды в акватории. Подобная ситуация происходила в 1970-х годах, тогда нашествие медуз фиксировалось до того момента, пока море не начало распресняться. Снижение солености воды происходит определенными циклами на протяжении 40 лет. Пока сложно сказать, будет ли снова такой процесс. Об этом заявила заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетманенко.

В эфире Украинского радио она рассказала о том, что сейчас фиксируется высокая соленость Азовского моря, которое по этому критерию приближается к Черному. Такие условия комфортны для медуз.

"Еще в 70-х годах было такое же неистовое море, как сейчас, когда было нашествие медуз до тех пор, пока море не начало распресняться и медузы на некоторое время исчезли. Они всегда были, но в южной части моря, то есть возле Керченского пролива", - отметила Гетманенко.

По словам эксперта, весной медузы входят в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, именно там они проводят зиму и размножаются.

"И поэтому их численность очень велика. Хотя по сравнению с 70-ми годами их численность меньше", - сказала Гетманенко.

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Как полагает эксперт, уход медуз может быть связан с понижением солености воды в Азовском море, подобный процесс идет 40 лет.Читайте также"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты

"Пока нельзя спрогнозировать, будет ли такой процесс снова", - добавила она.

Вера Гетманенко также подчеркнула, что медузы оставляют ожоги на теле человека из-за своих стрекательных клеток. Ожоги вызывают сильную боль, однако это длится не долго.

Нашествие медуз в Азовском море

В конце июня туристы, посещавшие курорты Азовского моря, жаловались, что в Бердянске, Стрелковом и Счастливцево происходит массовое нашествие медуз. Это создает преграды для спокойного отдыха людей.

В социальных сетях публиковались видео из Кирилловки, где медузы заполонили пляж. Купаться в воде фактически невозможно – медузы жалят людей, из-за чего многие туристы предпочитают проводить время у бассейнов.

Кишат медузами пляжи и в Приморском Запорожской области, однако люди утверждают, что именно там и в Кирилловке медуз гораздо меньше, чем на других курортах Азовского моря. Ряд отдыхающих советуют ехать на Федотовую и Бердянскую косу, где море более чистое.