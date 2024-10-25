Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

Ключевое из заявления организации:
- МАГАТЭ назвали причину отключения блока
- Команда скоро посетит подстанции Украины
Вечером 22 октября на четыре часа отключался от сети реакторный блок №1 на Южно-Украинской АЭС. Этот инцидент прокомментировали в МАГАТЭ, опубликовав соответствующее заявление.
Как пояснили в организации, причиной отключения стал ложный сигнал к системам защиты блока без активации систем безопасности реактора.
"Причина происшествия расследуется. Реактор - один из трех на станции - снова производит электроэнергию для сети", - заявили в организации.
Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в том числе ядерное оружие, сообщает Википедия.
Кроме этого, команда МАГАТЭ на этой неделе посещает шесть электрических подстанций в Украине в рамках работы Агентства по оценке состояния инфраструктуры электросети, необходимой для ядерной безопасности по запросу Украины.
"Надежный доступ к внешнему источнику питания является одним из семи незаменимых основ обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Безопасность действующих АЭС зависит от стабильного подключения к сети, но ситуация в этом отношении в последние месяцы становится все более нестабильной", - говорится в отчете МАГАТЭ.
Энергетическая безопасность Украины - что известно
Как известно, Украина близка к отключениям света. Дело в том, что через две недели будет расти потребление электроэнергии, потому что люди начнут включать обогреватели.
В то же время прогнозы ООН относительно отключений электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки не имеют основания, заявил министр энергетики Герман Галущенко. В Минэнерго сделали свой прогноз и подчеркнули, что Украина способна пройти зиму 2024-2025 годов без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся уничтожить объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме этого, жителей одной области призвали готовиться к худшему. Как пояснил председатель Запорожской областной администрации, жители должны быть готовы к отсутствию электроэнергии зимой.
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